India odmietla stanoviť dátum na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Naí Dillí 28. októbra (TASR) – India sa odmietla zaviazať ku konkrétnemu termínu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality – s tým, že pre svet je dôležitejšie predstaviť plán, ako znížiť emisie skleníkových plynov a zabrániť nebezpečnému rastu priemerných teplôt. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Medzinárodné spoločenstvo nalieha na Indiu, aby na nadchádzajúcej klimatickej konferencii COP26 v škótskom Glasgowe ohlásila plány, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do približne polovice tohto storočia, približuje Reuters.



R.P. Gupta, predstaviteľ ministerstva pre životné prostredie Indie – tretieho najväčšieho producenta skleníkových plynov – však novinárom v stredu povedal, že oznamovanie plánov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality k vyriešeniu klimatickej krízy nepovedie.



„Dôležitejšie je to, koľko uhlíka vypustíte do atmosféry predtým, než dosiahnete neutralitu," priblížil Gupta.



V Glasgowe sa stretnú od 31. októbra do 12. novembra predstavitelia takmer 200 krajín na rokovania o boji proti klimatickým zmenám. Zúčastní sa ich aj indický premiér Naréndra Módí.



Minister životného prostredia Bhupender Jádav povedal, že jeho krajina je na dobrej ceste dosiahnuť ciele stanovené Parížskou dohodou z roku 2015, pričom pripustil, že môže dôjsť k ich revízii. „Na stole sú všetky možnosti," uviedol.



India sa zaviazala znížiť intenzitu emisií svojho hrubého domáceho produktu do roku 2030 o 33–35 percent oproti úrovni z roku 2005. Do roku 2016 dosiahla zníženie o 24 percent, pripomína Reuters.



Šéf indického environmentálneho rezortu Jádav dodal, že úspech konferencie COP26 sa bude merať podľa toho, koľko peňazí sa vyčlení na pomoc rozvojovým krajinám, aby mohli znižovať emisie a zároveň hospodársky rásť.



Spojené štáty, Británia a Európska únia sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, Čína a Saudská Arábia do 2060. To znamená, že odvtedy budú vylučovať len toľko skleníkových plynov, koľko dokážu opäť vstrebať príroda alebo technológie na záchyt uhlíka, ktoré sú však stále v ranom štádiu vývoja.