India odsúdila násilnú smrť civilistov v ukrajinskej Buči

Naí Dillí 6. apríla (TASR) - India v utorok odsúdila násilnú smrť civilistov v ukrajinskom meste Buča a vyzvala na nezávislé vyšetrenie tejto udalosti. V utorok to na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN uviedol stály predstaviteľ Indie pri OSN T. S. Tirumurti. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Nedávne správy o zabíjaní civilistov v Buči sú hlboko znepokojujúce," uviedol Tirumurti vo svojom príhovore krátko po telefonáte indického ministra zahraničných vecí Subrahmanjama Džajšankara so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom.



Spojené štáty už viackrát vyzvali Indiu, aby odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. India, ktorá z Ruska kupuje vojenský materiál, vyzvala na ukončenie násilností na Ukrajine, avšak na pôde OSN sa zdržala hlasovania pri viacerých rezolúciách odsudzujúcich Rusko, v snahe zachovať si vzťahy s Moskvou i Západom. India je v súčasnosti nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN.



Ukrajinská verejná ochrankyňa práv v utorok informovala, že v masovom hrobe pri kostole v Buči by sa malo nachádzať 150 až 300 ľudských tiel. Podľa Kyjeva civilistov zabili ruskí vojaci.



Rusko odmieta, že by na Ukrajine počas "špeciálnej vojenskej operácie" útočilo na civilistov, a zábery z Buče označilo za "obludný falzifikát" zinscenovaný Západom.