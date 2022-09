India oficiálne zaradila do služby prvú lietadlovú loď domácej výroby

Naí Dillí 2. septembra (TASR) - India v piatok oficiálne zaradila do služby lietadlovú loď INS Vikrant. Je to jej prvá lietadlová loď vyrobená výlučne s využitím domácich technológií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a stanice BBC.



Na slávnosti v štáte Kerala na juhu krajiny sa zúčastnil aj premiér Naréndra Módí. Novú loď označil za "plávajúce mesto" a "symbol domáceho potenciálu" krajiny. India si loď s výtlakom 45.000 ton naprojektovala a vyrobila sama, pripomína BBC.



Vikrant poháňajú štyri plynové turbíny, dĺžka lode je 262 metrov a šírka paluby je 62 metrov. Indická vláda sa aj takto snaží znížiť závislosť na dodávke zbraní zo zahraničia a zvýšiť schopnosť čeliť rastúcej vojenskej prítomnosti Číny v indo-tichomorskej oblasti, konštatuje AFP.



Výroba plavidla trvala 13 rokov, píše BBC. Indické vojenské námorníctvo ho začalo na otvorenom mori testovať vlani v lete. Môže niesť na palube 30 lietadiel a helikoptér.



Pôvodne to mali byť ruské stíhačky MiG-29K, indické námorníctvo neskôr začalo testovať francúzske Dassault Rafale M a americký Super Hornet. Indická Agentúra pre rozvoj letectva však rozhodla o domácom vývoji dvojmotorového viacúčelového bojového lietadla s označením TEDBF. Prvú verziu predstavili pred rokom, prvý bojový let sa má uskutočniť v roku 2026, zaradenie do ozbrojených síl sa očakáva do roku 2032.



Od roku 2013 v indickom loďstve slúži lietadlová loď INS Vikramaditya, ktorá bola vyrobená v Rusku.



Loď Vikrant po piatkovej slávnosti vypláva do indických a medzinárodných vôd v sprievode flotily fregát, torpédoborca a ponoriek, ktoré jej majú poskytovať ochranu. Na palube bude pôsobiť približne 1600 členov posádky.