Ohrozený gepard sa môže vrátiť do prírody, rozhodol súd

Naí Dillí 29. januára (TASR) - Indický najvyšší súd rozhodol, že gepardy môžu byť znova introdukovaní do voľnej prírody. Rozhodnutie prichádza 70 rokov po tom, ako boli tieto mačkovité šelmy v Indii vyhubené.



Najvyšší súd v reakcii na požiadavky vlády vyhlásil, že africký gepard by sa mohol introdukovať do voľnej prírody v "starostlivo zvolenej lokalite", uvádza stanica BBC.



Gepardy sú ohrozeným druhom, píše sa v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).



Vo voľnej prírode aktuálne žije iba 7100 gepardov, z ktorých sú takmer všetky v Afrike. Ázijského geparda, ktorý kedysi žil v častiach Indie, dnes možno nájsť iba v Iráne; podľa odhadov je ich len približne 50 kusov.



Indický najvyšší súd uviedol, že gepard africký bude v krajine nasadený iba experimentálne na zistenie, či sa dokáže adaptovať na indické podmienky.



Gepard je jediným veľkým cicavcom, ktorý v Indii vyhynul po tom, ako krajina v roku 1947 získala nezávislosť.



V rezervácii Čandraprabhá v severnej časti indického štátu Uttarpradéš bol v 50. rokoch 20. storočia reintrodukovaný lev, ale medzičasom ho pytliaci vyhubili.



Prvého geparda na svete vychovali v zajatí práve v Indii počas vlády mogulského cisára Džahángíra (1605-1627).