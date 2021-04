India opäť zaznamenala rekordný prírastok vyše 379 000 nakazených

Naí Dillí 29. apríla (TASR) – India zaznamenala za posledných 24 hodín rekordných 379 257 nových prípadov nákazy a 3645 súvisiacich úmrtí, informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Počet novoinfikovaných predstavuje vôbec najvyšší denný prírastok na svete, uviedla vo štvrtok agentúra AFP s tým, že oficiálne počty nakazených a obetí v tejto krajine pravdepodobne odrážajú len zlomok skutočných čísel.



Zatiaľ čo USA a viaceré európske krajiny začali v tomto týždni uvoľňovať epidemiologické opatrenia, India patrí k momentálne pandémiou najzasiahnutejším štátom, pričom miera nákazy i úmrtnosť na COVID-19 tam exponenciálne rastie už od začiatku apríla. Pandémia si na celom svete vyžiadala už vyše 3,1 milióna obetí na životoch, z toho viac ako 200.000 len v samotnej Indii.



Zdravotnícke zariadenia v Indii hlásia pod náporom covidových pacientov akútny nedostatok lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ako aj zásob kyslíka i liekov. Krematória sú pre vysoký počet obetí nútené spopolňovať telá na tzv. pohrebných hraniciach, v súvislosti s čím krajina už zápasí aj s nedostatkom na to vhodného dreva.



Indická vláda od soboty 1. mája sprístupní očkovanie proti novému koronavírusu všetkým vekovým skupinám. Dosiaľ sa mohli dať zaočkovať len ľudia nad 45 rokov či niektoré ďalšie špecifické skupiny obyvateľstva. Prinajmenšom prvou dávkou vakcíny dosiaľ zaočkovali menej ako desať percent populácie tejto 1,3-miliardovej krajiny.



Niektoré indické štáty v súvislosti s avizovanou vakcináciou všetkých vekových kategórii upozorňujú, že nemajú dostatočné zásoby očkovacích látok a hrozí im, že vypukne zmätok, administratívne prieťahy, ako aj technické problémy na digitálnej registračnej platforme, približuje AFP.



Indii ponúkli pomoc vrátane dodávky liekov, kyslíka, pľúcnych ventilátorov či iného zdravotníckeho vybavenia už mnohé krajiny vrátane EÚ či USA.



USA na túto pomoc vyčlenili viac ako 100 miliónov dolárov, pričom už vo štvrtok by malo z tejto krajiny priletieť do Indie prvé vojenské lietadlo vezúce 960.000 rýchlotestov a 100.000 ochranných rúšok na tvár určených pre zdravotníkov v tzv. prvej línii.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na stredu informovala, že tzv. indický variant nového koronavírusu bol už zistený v najmenej 17 krajinách sveta. WHO však neuviedla, či je tento variant nákazlivejší, smrteľnejší, alebo prípadne odolnejší voči vakcínam. Za nákazlivejší i odolnejší voči očkovaniu ho označil nemecký virológ Christian Drosten, uvádza agentúra DPA.



Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin medzičasom vyjadril presvedčenie, že vakcína proti koronavírusu, ktorú BioNTech vyvinul spolu s americkou farmaceutickou firmou Pfizer, je účinná i proti indickému variantu vírusu.



India od začiatku pandémie zaevidovala už viac ako 18 miliónov infikovaných a vyše 200.000 úmrtí. Za posledných osem dní pribúdalo v Indii vyše 300.000 novoinfikovaných denne.