India oslavuje päťdňový hinduistický sviatok svetiel díválí
Večer bolo v hlavnom meste Naí Dillí celé hodiny počuť ohňostroje.
Autor TASR
Naí Dillí 21. októbra (TASR) - Milióny Indov oslavovali v pondelok tretí a najdôležitejší deň hinduistického sviatku svetiel díválí. Domy, podniky a chrámy v celej krajine boli pri tejto príležitosti vyzdobené rozsvietenými olejovými lampami díjá, ako aj umelými kvetinovými girlandami. Večer bolo v hlavnom meste Naí Dillí celé hodiny počuť ohňostroje.
Díválí, jeden z najdôležitejších sviatkov v hinduizme, oslavuje víťazstvo dobra nad zlom, alebo svetla nad tmou. Oslavujú ho aj hinduisti v iných krajinách, ako je Nepál či Srí Lanka. Ľudia počas osláv tretieho dňa uctievajú bohyňu bohatstva a prosperity Lakšmí, vysvetľuje tlačová agentúra DPA.
Ako velila tradícia, severoindické pútnické mesto Ajódhja usporiadalo v predvečer tretieho dňa díválí obrovské svetelné predstavenie. Mesto vytvorilo svetový rekord s viac ako 2,6 miliónmi zapálených lámp díjá na brehoch rieky Ghághra. Podľa denníka Hindustan Times sa do tohto projektu zapojilo vyše 30.000 dobrovoľníkov.
Ručne vyrábané olejové lampy z hliny alebo medi typu díjá boli umiestnené na zem tak, aby ich bolo možné presne spočítať. Na overenie rekordu dohliadali zástupcovia z Guinnessovej knihy rekordov.
Mesto Ajódhja je v hinduizme známe ako miesto narodenia boha Rámu. Díválí sa oslavuje aj v iných indických náboženstvách - džinizme či sikhizme. Trvá päť dní.
