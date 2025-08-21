< sekcia Zahraničie
India otestovala balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu
K odpáleniu rakety Agni-5 došlo vo východoindickom štáte Urísa, pričom kompetentné úrady informovali, že splnila „všetky prevádzkové a technické parametre“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Naí Dillí 21. augusta (TASR) - India v stredu oznámila, že úspešne otestovala balistickú raketu stredného doletu, ktorá by mala byť schopná niesť jadrové hlavice a doletieť do akejkoľvek časti Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
K odpáleniu rakety Agni-5 došlo vo východoindickom štáte Urísa, pričom kompetentné úrady informovali, že splnila „všetky prevádzkové a technické parametre“. Ako píše AFP, Agni-5 je jednou z viacerých indických rakiet krátkeho a stredného doletu, ktorých cieľom je posilniť obrannú pozíciu Indie voči susednej Číne i Pakistanu, ktorý tiež disponuje jadrovými zbraňami.
Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, dlhodobo súperia o vplyv v južnej Ázii, pričom ich vzťahy sa ešte výrazne zhoršili po pohraničnom konflikte v roku 2020. India je tiež súčasťou bezpečnostnej aliancie QUAD, do ktorej patria aj USA, Austrália a Japonsko. Aliancia je tiež vnímaná ako protiváha Číne.
Naí Dillí a Peking sa však v ostatnom čase snažia svoje vzťahy naprávať. Ako pripomína agentúra AFP, indický premiér Naréndra Módí a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v októbri 2024 stretli na summite v Rusku, prvýkrát za ostatných päť rokov. Módí by mal zároveň koncom augusta pricestovať do Číny - prvýkrát od roku 2018 -, aby sa tam zúčastnil summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS).
Medzitým sa veľmi vyostrili vzťahy medzi Naí Dillí s Washingtonom. Dôvodom je ultimátum zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Indii hrozí zvýšením už aj tak vysokých ciel, ak neprestane s nákupom ropy z Ruska.
K odpáleniu rakety Agni-5 došlo vo východoindickom štáte Urísa, pričom kompetentné úrady informovali, že splnila „všetky prevádzkové a technické parametre“. Ako píše AFP, Agni-5 je jednou z viacerých indických rakiet krátkeho a stredného doletu, ktorých cieľom je posilniť obrannú pozíciu Indie voči susednej Číne i Pakistanu, ktorý tiež disponuje jadrovými zbraňami.
Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, dlhodobo súperia o vplyv v južnej Ázii, pričom ich vzťahy sa ešte výrazne zhoršili po pohraničnom konflikte v roku 2020. India je tiež súčasťou bezpečnostnej aliancie QUAD, do ktorej patria aj USA, Austrália a Japonsko. Aliancia je tiež vnímaná ako protiváha Číne.
Naí Dillí a Peking sa však v ostatnom čase snažia svoje vzťahy naprávať. Ako pripomína agentúra AFP, indický premiér Naréndra Módí a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v októbri 2024 stretli na summite v Rusku, prvýkrát za ostatných päť rokov. Módí by mal zároveň koncom augusta pricestovať do Číny - prvýkrát od roku 2018 -, aby sa tam zúčastnil summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS).
Medzitým sa veľmi vyostrili vzťahy medzi Naí Dillí s Washingtonom. Dôvodom je ultimátum zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Indii hrozí zvýšením už aj tak vysokých ciel, ak neprestane s nákupom ropy z Ruska.