India otvorila prvý úsek novej diaľnice do Bombaja

Naí Dillí 12. februára (TASR) - India v nedeľu slávnostne otvorila prvý úsek novej diaľnice medzi Naí Dillí a mestom Džajpur v Rádžastáne. TASR informuje podľa AFP.



Indický premiér Naréndra Módí otvoril 246-kilometrový úsek do turistického centra Džajpur. Ide o súčasť diaľnice do Bombaja na pobreží Arabského mora. Značka nad novou štvorprúdovou cestou hlása "Vitajte na diaľnici Dillí-Vadodara-Bombaj".



Je to "znak rozvoja Indie", povedal Módí. Dodal, že "investície do železníc, diaľnic, liniek metra a letísk sú kľúčové pre zvýšenie tempa rastu krajiny, prilákanie ďalších investícií a vytvorenie nových pracovných miest".



Ambiciózny cestný projekt v hodnote 13 miliárd dolárov meria 1386 kilometrov. Po dokončení skráti cestovanie medzi dvoma najväčšími indickými mestami na polovicu z doterajších 24 hodín.



India je najrýchlejšie rastúca veľká ekonomika a čoskoro bude aj najľudnatejšou krajinou. Jej infraštruktúra však zaostáva za znepriatelenou susednou Čínou. V roku 2020 po konflikte s Pekingom na severnej hranici v Ladaku sa snaží obmedziť čoraz asertívnejšie čínske spoločnosti a pri posilňovaní ekonomickej kapacity sa orientuje na vlastné sily.



Módiho vláda tento mesiac oznámila zvýšenie výdavkov na infraštruktúru až o 33 percent. V najbližších mesiacoch premiér chystá otvorenie viacerých úsekov veľkých železníc, rýchlostných ciest a prístavných projektov.



India má jednu z najväčších železničných sietí na svete, ktorá zamestnáva 1,3 milióna ľudí. Potrebuje však modernizáciu, na čo chce vláda využiť súkromný kapitál. Prvú vysokorýchlostnú železničnú trať v Indii financuje Japonsko a prepojí Bombaj a Ahmadabád. Výstavbu spomaľuje výkup pozemkov a iné byrokratické prekážky.



Súperiaca Čína sa už teraz môže chváliť rozsiahlym systémom diaľnic, nablýskanými letiskami a najväčšou sieťou vysokorýchlostných železníc na svete.