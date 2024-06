Ozbrojenci napadli v Indii autobus, hlásia deväť obetí

Šrínagar 9. júna (TASR) - Ozbrojenci v nedeľu napadli autobus s hinduistickými pútnikmi v indickej časti sporného regiónu Kašmír. Vozidlo sa následne zrútilo do rokliny a pri incidente zahynulo najmenej deväť ľudí, informovala tamojšia polícia. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa prvých správ čakali ozbrojenci na autobus v úkryte a následne na neho začali strieľať, uviedol jeden z policajtov pre agentúru AFP. Vodič údajne stratil kontrolu nad autobusom, ktorý následne spadol do hlbokej rokliny. Úrady bezprostredne informovali o najmenej deviatich obetiach a 33 zranených.



Zranených previezli do okolitých nemocníc a po útočníkoch začali pátrať, uviedla polícia vo vyhlásení. Nedeľňajší útok prišiel deň po tom, ako tamojší policajný šéf oznámil, že počet miestnych militantov na území klesá, ale 70 - 80 zahraničných bojovníkov je v krajine stále aktívnych.



Posledný veľký útok na hinduistických pútnikov sa odohral v roku 2017, keď bol terčom útoku taktiež autobus. Vtedy zahynulo osem ľudí, pripomína Reuters.