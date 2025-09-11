Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
India oznámila pomoc Mauríciu vo výške 680 miliónov dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Hospodársku pomoc oznámili počas návštevy premiéra Maurícia Navina Ramgoolama v Indii.

Autor TASR
Naí Dillí/Port Louis 11. septembra (TASR) - India vo štvrtok schválila hospodársku pomoc pre ostrovný štát Maurícius vo výške 680 miliónov dolárov určenú na projekty v oblastiach zdravotníctva, infraštruktúry a námornej bezpečnosti. Podľa agentúry Reuters sa tým India snaží udržať si v krajine väčší vplyv ako Čína, píše TASR.

Hospodársku pomoc oznámili počas návštevy premiéra Maurícia Navina Ramgoolama v Indii. Vo forme grantov a úverov zahŕňa aj podporu rozvoja a dohľadu nad bezpečnosťou chránenej morskej oblasti v okolí Čagoských ostrovov, kde sa nachádza americko-britská letecká základňa. Kontrolu nad súostrovím v máji Spojené kráľovstvo odovzdalo Mauríciu, no podľa dohody bude môcť Británia základňu využívať ešte najbližších 99 rokov.

India dlhodobo podporovala myšlienku vrátenia ostrovov Mauríciu, zároveň však podporovala aj americkú prítomnosť v Indickom oceáne s cieľom kontrolovať tamojší rastúci vplyv Číny. Peking si totiž s Mauríciom vybudoval úzke obchodné väzby.

Chránená morská oblasť pri Mauríciu je jednou z najväčších na svete. V regiónoch s takýmto označením je zakázaný komerčný rybolov.
