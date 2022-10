AUTOBUS SPADOL DO ROKLINY: Nehoda si vyžiadala 25 mŕtvych

Naí Dillí 5. októbra (TASR) - Najmenej 25 mŕtvych a zhruba 20 zranených si vyžiadala havária autobusu na severe Indie. Vozidlo sa v horskom teréne zrútilo z vozovky do rokliny v utorok večer miestneho času, informuje tlačová agentúra AP.



Podľa polície sa v autobuse nachádzalo 45–50 ľudí, ktorí boli účastníkmi svadobnej oslavy. K nehode došlo v zväzovom štáte Uttarákhand.



Indický premiér Naréndra Módí uviedol, že postihnutým bude poskytnutá všetka potrebná pomoc a že záchranné operácie stále prebiehajú.



"V tejto tragickej chvíli sú moje myšlienky s pozostalými rodinami. Dúfam, že zranení sa čo najskôr uzdravia," napísal Módí v stredu na sociálnej sieti Twitter.



Dopravné nehody so smrteľnými následkami sú v Indii častým javom dôsledkom bezohľadnej jazdy, zle udržiavaných ciest i starnúcich vozidiel. Podľa polície zahynie pri dopravných nehodách na indickom subkontinente každoročne viac než 110.000 ľudí.



India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách.