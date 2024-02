India plánuje vybudovať oplotenie po celej dĺžke hraníc s Mjanmarskom

Naí Dillí 7. februára (TASR) - India sa rozhodla postaviť plot pozdĺž svojich 1643 kilometrov dlhých hraníc s Mjanmarskom, oznámil v stredu na sociálnej sieti X indický minister vnútra Amit Šáh. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Uviedol tiež, že v záujme lepšieho dohľadu sa pozdĺž hraníc vybuduje aj hliadkovacia cesta. "Módího vláda sa zaviazala vybudovať nepreniknuteľné hranice," povedal federálny minister vnútra s odkazom na indického premiéra Naréndru Módího.



Krajina už postavila desať kilometrov dlhý plot pozdĺž hraníc v štáte Manípur, ktorý upútal pozornosť celého sveta pre prebiehajúci etnický konflikt v tomto regióne.



Šáh poskytol podrobnosti o dvoch pilotných projektoch oplotenia v indických štátoch Arunáčalpradéš a Manípur, ako aj o schválení nového 20-kilometrového plotu v Manípure. Šáh v januári oznámil zámer Indie postaviť plot i plány na prehodnotenie dohody s Mjanmarskom o režime voľného pohybu osôb.



Táto dohoda o voľnom pohybe osôb medzi oboma krajinami umožňuje ľuďom z kmeňových spoločenstiev žijúcich pozdĺž hraníc na oboch stranách cestovať do určitej vzdialenosti v rámci druhej krajiny bez víz. Módího vláda ju aktualizovala v roku 2018.



V súvislosti s návrhom nového oplotenia pozdĺž celých hraníc a prehodnotením dohody o voľnom pohybe je voľný pohyb príslušníkov kmeňových spoločenstiev ohrozený.



Rozhodnutie Indie posilniť svoje priepustné hranice prichádza v čase narastajúcej nestability v Mjanmarsku od vojenského prevratu v roku 2021 a etnického konfliktu v pohraničnom štáte Manípur, pri ktorom zahynulo už viac ako 180 ľudí.



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň vo štvrtok vyzval mjanmarskú juntu na ukončenie násilia a na návrat k demokracii. Urobil tak na tretie výročie odo dňa, keď sa v tejto krajine chopila moci armáda.



Mjanmarsko je od prevratu z 1. februára 2021 a zosadenia líderky Aun Schan Su Ťij armádou dejiskom násilného občianskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal už viac než 3000 mŕtvych a státisíce vysídlených.



Armáda odvtedy potláča všetky prejavy nesúhlasu a zároveň už tri roky vedie boj proti ozbrojeným povstalcom.



Mjanmarská junta zároveň odsúhlasila predĺženie výnimočného stavu o ďalších šesť mesiacov, ktorý zaviedla v deň prevratu a odvtedy ho systematicky predlžuje. Odkladá tak voľby, ktoré prisľúbila zorganizovať.



Podľa mjanmarskej ústavy z roku 2008 by mali byť voľby vyhlásené do šiestich mesiacov od zrušenia výnimočného stavu.