India po 18 mesiacoch umožní vstup zaočkovaným turistom zo zahraničia

Naí Dillí 15. novembra (TASR) - India začala od pondelka vpúšťať do krajiny zahraničných turistov prichádzajúcich pravidelnými komerčnými letmi, ktorí sú plne zaočkovaní proti koronavírusu. Ide o najnovšie uvoľnenie obmedzení v súvislosti s koronavírusom po tom, čo v krajine klesol počet prípadov nákazy a stúpol počet zaočkovaných, informovala agentúra AP.



Turisti prichádzajúci do Indie musia byť plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, držať sa všetkých protokolov a musia mať negatívny test na koronavírus v rozpätí 72 hodín od svojho letu, uviedlo indické ministerstvo zdravotníctva.



Mnoho turistov sa bude musieť podrobiť testu na COVID-19 aj po príchode do Indie na letisku. Cestujúci z krajín, ktoré s Indiou uzavreli dohodu o vzájomnom uznávaní očkovacích certifikátov, napríklad USA, Británia i mnohé ďalšie európske krajiny, budú môcť z letiska odísť bez testu.



India povolila vstup zahraničným turistom do krajiny prvýkrát od marca 2020, keď v rámci boja proti pandémii uvalila jeden z najprísnejších lockdownov na svete, pripomína AFP.



Uvoľnenie obmedzení prichádza v čase výrazného poklesu nových prípadov nákazy, keď počet denných infekcií sa už vyše mesiaca pohybuje pod 10.000. India plánuje na podporu cestovného ruchu vydať do marca budúceho roka aj 500.000 bezplatných víz.



India je s 35 miliónmi zaznamenaných prípadov nákazy koronavírusom druhou najhoršie postihnutou krajinou sveta po USA, píše AP. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v súčasnosti je počet aktívnych prípadov 134.096, čo je najmenej za uplynulých 17 mesiacov.



Zhruba 79 percent dospelej populácie Indie dostalo najmenej jednu dávku vakcíny proti koronavírusu a 38 percent je plne zaočkovaných.