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India po katastrofe v Nepále zintenzívňuje monitorovanie ľadovcov
Uttarákhand patrí podľa vládnych údajov s 1266 ľadovcovými jazerami medzi ekologicky najcitlivejšie oblasti Indie.
Autor TASR
Naí Dillí 29. augusta (TASR) - India zintenzívňuje monitorovanie svojich himalájskych oblastí hraničiacich s Čínou a Nepálom, informovali v sobotu tamojšie úrady. K tomuto kroku dochádza len niekoľko dní po ničivých záplavách, ktoré pravdepodobne spôsobilo zrútenie ľadovca, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa informácií geologickej služby USA (USGS) spôsobilo stredajšiu katastrofu na tibetsko-nepálskej hranici zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna. Úrady nateraz potvrdili 633 obetí, pričom takmer 3000 ľudí zostáva nezvestných.
Hoci presná príčina kolapsu zatiaľ nie je jasná, klimatické zmeny spôsobujú celosvetové topenie ľadovcov, čo zvyšuje riziko podobných katastrof.
„Keďže s Nepálom zdieľame hranicu a máme podobné geografické podmienky, požiadali sme náš rezort o monitorovanie všetkých ľadovcov a známych ľadovcových jazier v regióne,“ uviedol Madan Kaušik, minister pre riadenie katastrof v indickom himalájskom štáte Uttarákhand. Pre agentúru AFP dodal, že tímy dostali pokyn na maximálnu ostražitosť, aby preverili, či podobné riziko nehrozí aj v iných oblastiach tohto štátu.
Uttarákhand patrí podľa vládnych údajov s 1266 ľadovcovými jazerami medzi ekologicky najcitlivejšie oblasti Indie. Vedci varujú, že himalájske ľadovce, ktoré sú kľúčovým zdrojom vody pre takmer dve miliardy ľudí, sa v dôsledku klimatických zmien topia rýchlejšie než kedykoľvek predtým.
Miestne komunity tak vystavujú nepredvídateľným a nákladným katastrofám. Topenie ľadovcov a rozmŕzanie trvalo zamrznutej pôdy (permafrostu) navyše destabilizuje horské svahy a zvyšuje riziko zosuvov pôdy. Experti upozorňujú, že kombinácia klimatických zmien a slabo plánovanej výstavby zvyšuje frekvenciu, závažnosť a celkové dôsledky týchto prírodných katastrof.
Podľa informácií geologickej služby USA (USGS) spôsobilo stredajšiu katastrofu na tibetsko-nepálskej hranici zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna. Úrady nateraz potvrdili 633 obetí, pričom takmer 3000 ľudí zostáva nezvestných.
Hoci presná príčina kolapsu zatiaľ nie je jasná, klimatické zmeny spôsobujú celosvetové topenie ľadovcov, čo zvyšuje riziko podobných katastrof.
„Keďže s Nepálom zdieľame hranicu a máme podobné geografické podmienky, požiadali sme náš rezort o monitorovanie všetkých ľadovcov a známych ľadovcových jazier v regióne,“ uviedol Madan Kaušik, minister pre riadenie katastrof v indickom himalájskom štáte Uttarákhand. Pre agentúru AFP dodal, že tímy dostali pokyn na maximálnu ostražitosť, aby preverili, či podobné riziko nehrozí aj v iných oblastiach tohto štátu.
Uttarákhand patrí podľa vládnych údajov s 1266 ľadovcovými jazerami medzi ekologicky najcitlivejšie oblasti Indie. Vedci varujú, že himalájske ľadovce, ktoré sú kľúčovým zdrojom vody pre takmer dve miliardy ľudí, sa v dôsledku klimatických zmien topia rýchlejšie než kedykoľvek predtým.
Miestne komunity tak vystavujú nepredvídateľným a nákladným katastrofám. Topenie ľadovcov a rozmŕzanie trvalo zamrznutej pôdy (permafrostu) navyše destabilizuje horské svahy a zvyšuje riziko zosuvov pôdy. Experti upozorňujú, že kombinácia klimatických zmien a slabo plánovanej výstavby zvyšuje frekvenciu, závažnosť a celkové dôsledky týchto prírodných katastrof.