India po teroristickom útoku pozastaví dohodu o vode s Pakistanom

Naí Dillí 23. apríla (TASR) - India po utorkových teroristických útokoch v Kašmíre pozastavila uplatňovanie kľúčovej dohody o zdieľaní vodných zdrojov so susedným Pakistanom, informovalo v stredu indické ministerstvo zahraničných vecí. Vláda v Naí Dillí tiež uzavrela kľúčový hraničný priechod Attari-Wagah. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Najmenej 26 ľudí zahynulo a 17 ďalších utrpelo zranenia pri utorkovom útoku ozbrojencov na skupinu turistov v Indiou kontrolovanej časti sporného regiónu Kašmír. Podľa bývalej hlavnej ministerky pre región Mehbúby Muftíovej bol tento „neľudský“ útok najhorším za posledné roky. Odsúdilo ho viacero zahraničných lídrov vrátane amerického a ruského prezidenta.



India označuje militantov v Kašmíre za teroristov podporovaných Pakistanom. Islamabad toto obvinenie popiera a mnohí Kašmírčania ich považujú za súčasť domáceho odboja za slobodu.



"Zmluva o vodách rieky Indus z roku 1960 bude s okamžitou platnosťou pozastavená, kým sa Pakistan dôveryhodne a neodvolateľne nezriekne podpory cezhraničného terorizmu," povedal námestník indického ministra zahraničných vecí Vikram Misrí.



Dohodu z roku 1960 pripravila a vyjednala Svetová banka s cieľom umožniť krajinám využívať vodu z rieky Indus a jej prítokov. Zmluva zaručuje Indii kontrolu nad vodami troch „východných riek“ - Beas, Ravi a Sutlej. Pakistanu garantuje kontrolu nad vodami troch „západných riek“ - Indus, Chenab a Jhelum.



India podľa Misrího tiež "okamžite" uzatvorí významný hraničný priechod Attari-Wagah s Pakistanom. Ľudia s platnými cestovnými dokladmi sa však do Indie môžu vrátiť do 1. mája.



Uzavretie priechodu má podľa AFP veľký symbolický význam, keďže sa na ňom každý večer zhromažďujú davy ľudí na ceremónii, pri ktorej indickí a pakistanskí vojaci počas prehliadky výrazným pochodovaním prejavujú vzájomnú rivalitu.