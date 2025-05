India po uzavretí prímeria s Pakistanom znovuotvorila 32 letísk

Naí Dillí 12. mája (TASR) - India v pondelok znovu otvorila 32 letísk po víkendovom prímerí so susedným Pakistanom, ktoré ukončilo najhoršie vzájomné boje od roku 1999. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení indického leteckého úradu sa uvádza, že 32 letísk - od Šrínagaru v indickej časti Kašmíru po Bhuj v štáte Gudžarát na západe krajiny - je k dispozícii pre civilné lietadlá s okamžitou platnosťou. Pakistanský letecký úrad otvoril svoj vzdušný priestor už v sobotu.



Najväčšia indická letecká spoločnosť IndiGo Airlines uviedla, že „postupne spustí prevádzku na pôvodne uzavretých trasách“.



Letiská uzavreli minulý týždeň pre intenzívne štvordňové boje medzi Pakistanom a Indiou, v ktorých zahynulo najmenej 60 osôb a tisíce ľudí utiekli. Situácia vyvolala obavy, že by útoky mohli prerásť do vojny.



Konflikt sa vyostril v stredu pred úsvitom, keď India raketami zaútočila v niekoľkých oblastiach Pakistanu. Išlo o reakciu na útok ozbrojencov na turistov v Kašmíre z 22. apríla, pri ktorom zahynulo 26 ľudí. India obvinila Pakistan z podpory tohto incidentu, ale Islamabad poprel svoju účasť a na rakety okamžite odpovedal silnou delostreleckou paľbou.



V sobotu obe krajiny uzavreli prímerie, hoci navzájom sa už obvinili z jeho porušovania. India aj Pakistan uviedli, že situácia v pohraničných oblastiach bola z noci na pondelok pokojná.