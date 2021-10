Počas roľníckych protestov prišlo v Indii o život deväť osôb

Lakhnaú 4. októbra (TASR) – Deväť ľudí prišlo o život cez víkend na severe Indie počas protestov roľníkov. Úrady s cieľom upokojiť napätie v pondelok odpojili internet a zakázali opozičným politikom vstupovať do tejto oblasti. Informovala o tom agentúra AP.



Štyria roľníci priši o život v nedeľu v meste Lakhímpur v štáte Uttarpradéš po tom, ako vozidlo patriace ministrovi vnútra vrazilo do demonštrantov. Polícia v pondelok uviedla, že v spojitosti s úmrtiami týchto poľnohospodárov doteraz zatkla šesť ľudí a začala konanie voči ďalším 1štrnástim. Je medzi nimi aj syn ministra vnútra.



Vedúci predstavitelia roľníkov totiž tvrdia, že ministrov syn sa tiež nachádzal vo vozidle vrážajúcom do demonštrantov. Minister to však poprel.



Minister povedal, že demonštranti zabili jeho vodiča a ďalších traja členovia vládnucej Indickej ľudovej strany (Bháratíja Džanatá Pártí, BJP), ktorí sa vo vozidle nachádzali. „Roľníci ich dobili na smrť," povedal.



Strana BJP podľa úradov podala trestné oznámenie voči roľníkom za zabitie svojich členov a vodiča vozidla.



Polícia podľa svojich slov na mieste nedeľňajších nepokojov našla telo miestneho novinára. Bližšie informácie o jeho úmrtí však neposkytla.



Školy okrese Lakhímpur Khéri boli uzavreté a úrady ľuďom odporučili, aby sa zdržiavali vo vnútri. Úrady z obavy pred ďalšími nepokojmi lídrom rôznych opozičných strán zakázali vstúpiť do okresu a stretnúť sa s roľníkmi.



Úrady podľa polície rodinám mŕtvych roľníkov poskytnú finančné odškodnenie a začnú súdne vyšetrovanie násilností. Predstavitelia poľnohospodárskej komunity však žiadajú konkrétne kroky proti ministrovi vnútra a jeho synovi.



Roľnícke protesty prepukli po tom, ako indická vláda vlani v septembri schválila poľnohospodárske reformy, ktoré sú podľa farmárov devastačné. Minulý týždeň sa pri príležitosti prvého výročia od prijatia týchto reforiem v hlavnom meste Naí Dillí zhromaždili tisíce roľníkov.



Vláda tvrdí, že cieľom reforiem zo septembra 2020 je modernizácia zastaraných indických trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. Roľníci tvrdia, že tieto zmeny povedú k tomu, že agrosektor ako jedno z kľúčových odvetví ekonomiky prevezmú veľké konglomeráty. V poľnohospodárstve je zamestnaných približne 60 percent z 1,3 miliardy obyvateľov Indie.