< sekcia Zahraničie
India: Počet obetí výbuchu v Nai Dillí stúpol na najmenej desať
Pri explózii, ktorá sa odohrala pri svetelnej signalizácii v aute pri jednom z vchodov stanice metra, utrpelo zranenia viacero ďalších osôb, citovala stanica NDTV indickú políciu.
Autor TASR
Naí Dillí 10. novembra (TASR) - Na najmenej desať sa zvýšil počet obetí na životoch po pondelkovom výbuchu pri Červenej pevnosti v husto obývanej časti indického hlavného mesta Naí Dillí, uviedli tamojšie médiá. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.
Pri explózii, ktorá sa odohrala pri svetelnej signalizácii v aute pri jednom z vchodov stanice metra, utrpelo zranenia viacero ďalších osôb, citovala stanica NDTV indickú políciu.
Na zverejnených záberoch bolo vidieť plamene a dym stúpajúci z áut na preplnenej ulici v starej časti Naí Dillí. Hasiči potvrdili, že požiar zachvátil najmenej šesť áut a tri trojkolky známe ako tuk-tuk. Oheň sa medzičasom podarilo uhasiť.
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa, úrady však nevylúčili ani možnosť, že išlo o útok. Národnosti obetí zatiaľ neboli zverejnené. Ulice v okolí miesta výbuchu uzavreli.
Červená pevnosť zo 17. storočia, známa ako ako Lál Kila, je v Indii významnou turistickou atrakciou. Z niekdajšieho sídla sultána vybudovaného za dynastie Veľkých Mogulov je v súčasnosti múzeum.
Pri explózii, ktorá sa odohrala pri svetelnej signalizácii v aute pri jednom z vchodov stanice metra, utrpelo zranenia viacero ďalších osôb, citovala stanica NDTV indickú políciu.
Na zverejnených záberoch bolo vidieť plamene a dym stúpajúci z áut na preplnenej ulici v starej časti Naí Dillí. Hasiči potvrdili, že požiar zachvátil najmenej šesť áut a tri trojkolky známe ako tuk-tuk. Oheň sa medzičasom podarilo uhasiť.
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa, úrady však nevylúčili ani možnosť, že išlo o útok. Národnosti obetí zatiaľ neboli zverejnené. Ulice v okolí miesta výbuchu uzavreli.
Červená pevnosť zo 17. storočia, známa ako ako Lál Kila, je v Indii významnou turistickou atrakciou. Z niekdajšieho sídla sultána vybudovaného za dynastie Veľkých Mogulov je v súčasnosti múzeum.