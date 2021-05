Počet úmrtí na koronavírus prekonal v Indii 300 000

Naí Dillí 24. mája (TASR) - Počet úmrtí spojených s novým koronavírusom prekročil v pondelok v Indii 300 000. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra AFP.



Po Spojených štátoch a Brazílii sa tak India stala treťou krajinou na svete, ktorá dosiahla tento smutný míľnik.



Podľa údajov indického ministerstva zdravotníctva evidujú na subkontinente celkovo 303.720 úmrtí na ochorenie COVID-19, pričom posledných 50.000 z nich pribudlo za necelé dva týždne. India registruje i viac než 26,7 milióna potvrdených prípadov tejto nákazy.



Mnohí odborníci sú presvedčení, že oficiálne čísla o počte úmrtí v Indii, ktorej zdravotnícky systém je značne podfinancovaný, sú omnoho vyššie. Počet prípadov a úmrtí v krajine v posledných dňoch stúpa najmä preto, že nákaza sa rozšírila do vidieckych oblastí so zlou zdravotnou starostlivosťou. Za posledných 24 hodín zaznamenali v Indii 4454 úmrtí na koronavírus, čo je po minulej strede druhý najvyšší zaznamenaný počet úmrtí za deň.



Indická vláda čelí kritike pri boji proti novej vlne pandémie, keď krajinu trápi nedostatok kyslíka, vakcín, nemocničných lôžok i dôležitých liekov. Minulý mesiac preto nariadila Twitteru a Facebooku odstrániť desiatky príspevkov kritizujúcich jej postup v kríze. Nedávno tiež nariadila sociálnym sieťam, aby odstránili všetok obsah, ktorý sa zmieňuje o indickom variante koronavírusu. Argumentuje tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nespojila žiadnu krajinu s variantom B.1.617.



WHO označila variant B.1.617 za variant spôsobujúci celosvetové znepokojenie. Viacero krajín vstup cestujúcich z Indie zakázalo alebo prísne obmedzilo.