India pohrozila vstupom do Pakistanu s cieľom usmrtiť teroristov

Naí Dillí/Islamabad 5. apríla (TASR) - India vstúpi do Pakistanu, kde usmrtí každého, kto tam utečie po pokuse vykonať teroristický útok na indickom území. V piatkovom rozhovore pre televíziu CNN-News18 to vyhlásil indický minister obrany Rádžnáth Singh, informuje agentúra Reuters.



Singh tak reagoval na otázku, ktorá sa týkala štvrtkovej správy denníka The Guardian. V nej sa píše, že indická vláda od roku 2020 zabila v Pakistane 20 ľudí ako súčasť širšieho plánu na zlikvidovanie teroristov, ktorí sa zdržiavajú na cudzom území.



Indické ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť Reuters o vyjadrenie sa k správe britského denníka neodpovedalo, zatiaľ čo pakistanská diplomacia ju odmietla komentovať. Pakistan zároveň popiera, že poskytuje útočiskom militantom.



"Ak utečú do Pakistanu, vstúpime do Pakistanu, aby sme ich zabili," uviedol Rádžnáth s tým, že India si vždy chce zachovať dobré vzťahy so susednými krajinami. "Ale ak niekto znova a znova ukáže Indii pohľad plný hnevu, príde do Indie a pokúsi sa propagovať teroristické aktivity, nebudeme ho šetriť," dodal.



Vzťahy medzi Indiou a Pakistanom sa zhoršili od roku 2019 po samovražednom bombovom útoku na indický armádny konvoj v regióne Kašmír, pripísanom militantom z Pakistanu. India naň reagovala leteckým náletom na vojenskú základňu v Pakistane.



Islamabad začiatkom tohto roku tvrdil, že disponuje hodnovernými dôkazmi, ktoré spájali indických agentov s vraždami dvoch pakistanských občanov na území Pakistanu. Naí Dillí to označilo za "falošnú a zlomyseľnú" propagandu.



Reuters vo svojej správe tiež pripomína, že Kanada a Spojené štáty obvinili Indiu z vraždy alebo pokusu o vraždu ľudí v týchto krajinách.



Kanadský premiér Justin Trudeau v septembri tvrdil, že Ottawa má od tajných služieb dôveryhodné dôkazy, podľa ktorých sa mali indickí agenti podieľať na zabití sikhského aktivistu, kanadského občana, Hardeepa Singha Nijjara. K vražde došlo 18. júna v provincii Britská Kolumbia. India tieto obvinenia odmietla ako "absurdné a motivované".



Vysokopostavený kanadský predstaviteľ v januári tvrdil, že India začala na tomto prípade spolupracovať a vzťahy medzi krajinami sa zlepšujú.



Spojené štáty podobne v novembri informovali, že prekazili indického sprisahanie s cieľom zabiť vodcu sikhských separatistov a oznámili obvinenia voči osobe, ktorá podľa Washingtonu spolupracovala s Indiou na organizovaní pokusu o vraždu.