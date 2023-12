Polícia po útoku dymovnicou na parlament v Indii zatkla štyri osoby

Naí Dillí 13. decembra (TASR) – Zasadanie indického parlamentu v stredu prerušili dve osoby, ktoré na pôde zákonodarného zboru odpálili dymovnicu, čim spôsobili vážne narušenie bezpečnosti. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Dvojicu mužov zadržala bezpečnostná služba po tom, ako jeden z nich zoskočil do priestoru dolnej komory parlamentu z balkóna pre návštevníkov. Ďalšie dve osoby, muž a žena, boli zadržané pred budovou parlamentu.



Zábery z parlamentu ukazujú muža ako preskakuje zo stola na stôl medzi poslancami. Muž následne použil dymovnicu, ktorá do priestoru uvoľnila žltý dym. V miestnosti sa v čase incidentu nachádzalo približne 150 poslancov. Niektorí z nich vyjadrili obavy a žiadali jeho dôkladné vyšetrenie. Zasadanie parlamentu po krátkom prerušení pokračovalo.



Motív konania osôb ani spôsob, akým sa im podarilo do parlamentu dymovnice prepašovať, nebol bezprostredne známy.



Incident sa odohral v deň 22. výročia útoku na predchádzajúce sídlo parlamentu v Naí Dilí. Päť strelcov vtedy zastrelilo osem pracovníkov bezpečnostnej služby a záhradníka. Útok sa vtedy odohral počas zasadania parlamentu. Indický premiér Naréndra Módí si pamiatku ich obetí uctil v stredu. "Ich odvaha a obeť tvárou v tvár nebezpečenstvu zostane navždy vrytá v pamäti nášho národa," vyhlásil.