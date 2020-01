Polícia zabila muža, ktorý si vzal ako rukojemníkov 23 detí

Naí Dillí 31. januára (TASR) - Inda, ktorý zorganizoval falošnú narodeninovú oslavu pre svoju dcéru len na to, aby mohol zobrať 23 detí ako rukojemníkov, zastrelili príslušníci bezpečnostných zložiek. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie miestnej polície o tom informovala agentúra DPA.



Polícii sa počas operácie podarilo zachrániť všetkých 23 detí, ktoré boli zadržiavané v útočníkovom dome v dedine nachádzajúcej sa v severoindickom štáte Uttarpradéš, vyhlásil policajný hovorca Ánand Šarma.



Útočník, identifikovaný ako Subháš Batham, pozval deti do svojho domu vo štvrtok večer pod zámienkou narodeninovej oslavy pre svoju ročnú dcéru. Po ich príchode však priskrutkoval dvere a začal hostí ohrozovať strelnou zbraňou.



Batham - ktorého pred týmto incidentom prepustili na kauciu v prípade vyšetrovania vraždy - požadoval od úradov stiahnutie všetkých obvinení vznesených voči svojej osobe.



"Snažili sme sa s ním vyjednávať, avšak bol agresívny, pričom (na príslušníkov polície) z domu strieľal a hádzal na nich podomácky vyrobené bomby. Patová situácia sa skončila po tom, ako útočník zahynul pri prestrelke s políciou," uviedol Šarma s tým, že zranenia utrpeli aj dvaja príslušníci bezpečnostných zložiek.



Deti, vo veku od šiestich mesiacov do 15 rokov, sú podľa hovorcu v bezpečí. "Pre dedinčanov, ktorí sa báli o svoje deti, to bola noc strachu a hrôzy," dodal.



Televízna stanica NDTV v súvislosti s prípadom uviedla, že dedinčania neskôr ukameňovali Bathamovu ženu, keď sa snažila ujsť z miesta činu. Policajný hovorca však tieto správy vyvrátil s tým, že dedinčania útočníkovu ženu neukameňovali, ale iba zbili.



Miestne médiá s odvolaním sa na zdroje z prostredia polície informovali, že Batham sa považoval za nevinného, pričom zodpovednosť za svoje obvinenie hádzal na ostatných obyvateľov dediny, ktorým sa chcel pomstiť.