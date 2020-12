Indická polícia zatkla moslima za pokus obrátiť hinduistku na islam

Naí Dillí 3. decembra (TASR) - Polícia v severoindickom štáte Uttarpradéš zatkla moslima za údajný pokus konvertovať (obrátiť) hinduistku na islam. Vo štvrtok to oznámili indickí predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Dvadsaťročný univerzitný študent je prvý, ktorého zadržali na základe nového zákona proti konvertovaniu. Zákon má zastaviť takzvaný "ľúbostný džihád" - tento termín používajú radikálne hinduistické skupiny na obvinenie moslimských mužov z toho, že chcú prostredníctvom manželstva obrátiť hinduistky na islam.



Zákon vyvolal rozruch, pričom kritici ho označili za islamofóbny a protiústavný. K zatknutiu došlo v stredu v okrese Bareilly a muža poslali na 14 dní do vyšetrovacej väzby.



"Zatkli sme ho na základe oznámenia rodiny dievčaťa. Tvrdia, že muž dievčinu najprv uniesol a nútil ju zmeniť vieru," povedal vysokopostavený policajný príslušník Sansar Singh.



Muž uviedol pre domáce médiá, že je nevinný a so ženou ho nič nespája. Podľa spomínaného nového zákona je za tento čin maximálny trest odňatia slobody na desať rokov a pokuta.



Prípad bol na úradoch zaznamenaný v sobotu 28. novembra, v rovnaký deň, keď sa Uttarpradéš stal prvým štátom Indie, kde takýto zákon schválili. Nazýva sa Zákaz protizákonnej zmeny náboženského vyznania.



V posledných týždňoch oznámili plán uzákoniť legislatívu proti prípadom "núteného a podvodného" prestúpenia na inú vieru aj štyri ďalšie indické štáty: Ásam, Madhjapradéš, Harijána a Karnátaka.



Opozičné strany a aktivisti odsúdili takýto krok s tým, že zákony proti "ľúbostnému džihádu" presadzujú vládne strany a hinduistické skupiny, ktoré chcú vytvoriť hinduistický národný štát.