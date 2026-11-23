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India ponúkla Nepálu po povodni balík pomoci
Povodeň, ktorú koncom augusta spôsobil pád ľadovca vysoko v Himalájach, si vyžiadala viac ako 1400 obetí, pričom 5000 ľudí je stále nezvestných.
Autor TASR
Naí Dillí 23. novembra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí ponúkol v pondelok susednému Nepálu po ničivej augustovej povodni balík pomoci a spolupráce v hodnote 240 miliárd nepálskych rupií (takmer 1,5 miliardy eur). Oznámil to po stretnutí s predsedom nepálskej vlády Balendrom Šáhom v Naí Dillí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
India zatiaľ nespresnila, čo bude balík obsahovať. „Naším záväzkom bude pomôcť postihnutým rodinám obnoviť život, vytvoriť nové príležitosti a posilniť schopnosť Nepálu čeliť budúcim katastrofám,“ povedal Módí.
Povodeň, ktorú koncom augusta spôsobil pád ľadovca vysoko v Himalájach, si vyžiadala viac ako 1400 obetí, pričom 5000 ľudí je stále nezvestných. Nepál odhaduje náklady na obnovu krajiny na 4,35 miliardy eur. Fond OSN na kompenzáciu strát a škôd spôsobených zmenou klímy schválil v októbri pomoc Nepálu vo výške 20 miliónov dolárov. Ide o maximálnu sumu, o ktorú môže krajina požiadať v jednej žiadosti.
Indický aj nepálsky líder predstavili po stretnutí spoločné projekty, medzi ktoré patrí cezhraničná železnica, vodná elektráreň s výkonom 669 megawattov, rozšírenie ropovodu a nového terminálu na skladovanie ropy. India je najväčším obchodným partnerom Nepálu, ktorý sa snaží dlhodobo udržiavať vyvážené vzťahy s Indiou aj Čínou. Podľa Svetovej banky obchod s Indiou tvorí viac ako 60 percent z celkového zahraničného obchodu Nepálu.
India zatiaľ nespresnila, čo bude balík obsahovať. „Naším záväzkom bude pomôcť postihnutým rodinám obnoviť život, vytvoriť nové príležitosti a posilniť schopnosť Nepálu čeliť budúcim katastrofám,“ povedal Módí.
Povodeň, ktorú koncom augusta spôsobil pád ľadovca vysoko v Himalájach, si vyžiadala viac ako 1400 obetí, pričom 5000 ľudí je stále nezvestných. Nepál odhaduje náklady na obnovu krajiny na 4,35 miliardy eur. Fond OSN na kompenzáciu strát a škôd spôsobených zmenou klímy schválil v októbri pomoc Nepálu vo výške 20 miliónov dolárov. Ide o maximálnu sumu, o ktorú môže krajina požiadať v jednej žiadosti.
Indický aj nepálsky líder predstavili po stretnutí spoločné projekty, medzi ktoré patrí cezhraničná železnica, vodná elektráreň s výkonom 669 megawattov, rozšírenie ropovodu a nového terminálu na skladovanie ropy. India je najväčším obchodným partnerom Nepálu, ktorý sa snaží dlhodobo udržiavať vyvážené vzťahy s Indiou aj Čínou. Podľa Svetovej banky obchod s Indiou tvorí viac ako 60 percent z celkového zahraničného obchodu Nepálu.