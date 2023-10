India poslala do Egypta humanitárnu pomoc určenú pre civilistov v Gaze

Naí Dillí 22. októbra (TASR) - India odoslala do Egypta 38,5 ton humanitárnej pomoci určenej pre civilistov v pásme Gazy, ktorí čelia nedostatku potravín, vody a liekov pre konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Uviedlo to v nedeľu indické ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Transportné lietadlo Boeing C-17 indických vzdušných síl odletelo do egyptského mesta Ariš s pomocou pre Palestínčanov, ktorá zahŕňa "takmer 6,5 ton lekárskej pomoci a 32 ton materiálu na pomoc pri katastrofách", informoval hovorca indickej diplomacie.



Priblížil, že India zaslala lieky, lekárske pomôcky, stany, spacie vaky, nepremokavé plachty, sanitárne zariadenia, tablety na čistenie vody a ďalšie potrebné položky.



Konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reagoval rozsiahlym bombardovaním pásma Gazy, po ktorom doposiaľ tamojšie úrady hlásili viac ako 4300 obetí.



India odsúdila Hamas za "teroristický útok", ale zároveň zopakovala svoj dlhodobý postoj podporujúci nezávislý Palestínsky štát.



Izrael v uplynulých dňoch viackrát vyzval obyvateľov severnej časti pásma Gazy, aby sa evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy. Izraelská armáda sa totiž chystá na spustenie pozemnej ofenzívy do Gazy zameranej na zničenie Hamasu.



Do pásma Gazy začali v sobotu z Egypta prúdiť prvé dodávky humanitárnej pomoci po niekoľkých dňoch intenzívnych rokovaní, pripomína AFP.