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India postaví megamúzeum s najväčšou výstavnou plochou na svete
Projekt má rozpočet približne 306 miliónov eur.
Autor TASR
Naí Dillí 11. novembra (TASR) - Indická vláda v stredu schválila výstavbu múzea venovaného dejinám a civilizácii Indie. Projekt za približne 306 miliónov eur má byť najväčšou výstavnou plochou na svete, informovala agentúra AFP.
Múzeum s názvom India naprieč vekmi vznikne v bývalých vládnych budovách v Naí Dillí, známych ako Severný a Južný blok. Tie v 20. rokoch minulého storočia navrhli britskí architekti Edwin Lutyens a Herbert Baker.
Projekt prvýkrát predstavili v roku 2023. Vláda hinduistického nacionalistu a premiéra Naréndru Módího ním chce zdôrazniť kultúrne dedičstvo Indie spred britskej koloniálnej nadvlády.
Múzeum bude mať zastavanú plochu približne 178.500 štvorcových metrov. Prvá časť by sa mala otvoriť do konca roka 2027, dokončenie celého projektu je naplánované na roky 2030-31.
Podľa vlády má múzeum predstaviť rozmanitosť a bohatstvo indickej civilizácie. Na možné vystavenie vybrali približne 1,8 milióna predmetov z národných a regionálnych múzeí, archeologických zbierok a od súkromných vlastníkov a zberateľov.
Predpokladá sa, že múzeum by mohlo navštíviť až desať miliónov návštevníkov ročne.
Múzeum s názvom India naprieč vekmi vznikne v bývalých vládnych budovách v Naí Dillí, známych ako Severný a Južný blok. Tie v 20. rokoch minulého storočia navrhli britskí architekti Edwin Lutyens a Herbert Baker.
Projekt prvýkrát predstavili v roku 2023. Vláda hinduistického nacionalistu a premiéra Naréndru Módího ním chce zdôrazniť kultúrne dedičstvo Indie spred britskej koloniálnej nadvlády.
Múzeum bude mať zastavanú plochu približne 178.500 štvorcových metrov. Prvá časť by sa mala otvoriť do konca roka 2027, dokončenie celého projektu je naplánované na roky 2030-31.
Podľa vlády má múzeum predstaviť rozmanitosť a bohatstvo indickej civilizácie. Na možné vystavenie vybrali približne 1,8 milióna predmetov z národných a regionálnych múzeí, archeologických zbierok a od súkromných vlastníkov a zberateľov.
Predpokladá sa, že múzeum by mohlo navštíviť až desať miliónov návštevníkov ročne.