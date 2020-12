India potvrdila nový variant koronavírusu u 6 navrátilcov z Británie

Naí Dillí 29. decembra (TASR) - India potvrdila prítomnosť nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2 u šiestich ľudí, ktorí sa v uplynulých týždňoch vrátili do krajiny z Británie, informovala v utorok agentúra AP.



Indické ministerstvo zdravotníctva v utorkovej správe uviedlo, že všetkých šiestich pacientov izolovali a dohľadali aj ich spolucestujúcich. Osoby, ktoré boli s nakazenými v tzv. úzkom kontakte, nastúpili do domácej karantény.



India od polnoci v noci na stredu 23. decembra až do konca roka 2020 zrušila prichádzajúce a odchádzajúce lety do Veľkej Británie, uviedla na svojej webovej stránke stanica BBC. India takisto poukázala na skutočnosť, že nový variant koronavírusu sa rýchlo šíri.



India v utorok hlásila 16.432 nových prípadov koronavírusu. Od začiatku pandémie sa tam koronavírusom nakazilo 10.224.797 ľudí a ochoreniu podľahlo 148.190 osôb. Predpokladá sa, že India spustí očkovanie obyvateľstva začiatkom budúceho mesiaca.