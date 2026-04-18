India potvrdila streľbu na dve lode v Hormuzskom prielive
India udržiava dobré vzťahy s Teheránom, rozširuje však spoluprácu s jeho nepriateľom Izraelom v oblastiach obrany, poľnohospodárstva, technológií a kybernetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Naí Dillí 18. apríla (TASR) – Dve lode plaviace sa pod vlajkou Indie sa v sobotu stali cieľom útokov pri snahe preplávať cez Hormuzský prieliv, potvrdilo indické ministerstvo zahraničných vecí. V tejto súvislosti si predvolalo veľvyslanca Iránu. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
Predstaviteľ ministerstva iránskemu diplomatovi povedal, že India je hlboko znepokojená streľbou na lode a vyzýva iránskych predstaviteľov, aby čo najskôr znova umožnili lodiam smerujúcim do Indie prejsť cez Hormuzský prieliv. Naí Dillí sa v posledných týždňoch podarilo zaistiť plavbu viacerých lodí s indickou vlajkou cez zablokovaný prieliv.
Irán ustúpil od svojho sľubu opätovne otvoriť strategickú vodnú cestu pre komerčnú dopravu počas prímeria dosiahnutého vo vojne so Spojenými štátmi, čím protestuje proti americkej blokáde svojich prístavov.
Organizácie monitorujúce bezpečnosť dopravy predtým informovali, že iránske sily v sobotu strieľali na viacero komerčných lodí alebo sa im vyhrážali, keď sa snažili preplávať cez Hormuzský prieliv.
