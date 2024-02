India potvrdila, že jej občania sa prihlásili do ruskej armády

Naí Dillí 23. februára (TASR) - Indické ministerstvo zahraničných vecí v piatok potvrdilo, že niekoľko občanov Indie sa prihlásilo do ruskej armády na "podporné pracovné miesta". Zároveň oznámilo, že rokuje s Moskvou o ich uvoľnení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Indické noviny The Hindu v stredu informovali, že približne 18 Indov uviazlo v rôznych mestách pozdĺž frontovej línie na Ukrajine. Najmenej traja sú podľa indických médií nútení bojovať po boku Rusov.



Indické ministerstvo zahraničných vecí nepotvrdilo, že by sa Indovia chopili v konflikte na Ukrajine bojových úloh. Vo vyhlásení však uviedlo, že si je vedomé, že zopár občanov Indie sa prihlásilo na podporné pracovné miesta v ruskej armáde. "Indické veľvyslanectvo pravidelne rokuje s náležitými ruskými úradmi o ich skorom uvoľnení," uvádza rezort vo vyhlásení.



"Vyzývame všetkých občanov Indie, aby boli opatrní a od tohto konfliktu sa držali ďalej," uviedlo ministerstvo.



Podľa denníka The Hindu Indov do ruskej armády údajne nalákali náboroví pracovníci z Dubaja sľubmi o vysokých platoch a ruských pasoch. Po príchode do Moskvy ich údajne ruská armáda vycvičila na používanie zbraní a munície a v januári boli poslaní na front. Jeden z týchto mužov indickému denníku povedal, že jeho opakované žiadosti o repatriáciu zostali nevypočuté.



Podľa novín The Hindu sa občania Indie v konflikte na Ukrajine údajne dobrovoľne hlásia do ukrajinskej armády, no ide o prvý známy prípad ich údajného zapojenie sa do konfliktu na strane Ruska.



Dva roky po začiatku invázie Ruska čelí Ukrajina v súčasnosti situácii, ktorú prezident Volodymyr Zelenskyj označil ako "mimoriadne zložitú". Jej pozíciu oslabuje blokovanie ďalšej americkej pomoci v Kongrese Spojených štátov i zhoršujúci sa nedostatok munície, píše AFP.