India pozastavila vývoz vakcín, prioritou je očkovanie jej občanov

Naí Dillí 24. marca (TASR) - India dočasne pozastavila vývoz vakcíny proti koronavírusu od firmy AstraZeneca, ktorú v licencii pod názvom Covishield vyrába farmaceutická spoločnosť Serum Institute of India (SII). V stredu to uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na dva informované zdroje.



Indická spoločnosť tak urobila z dôvodu zvýšeného dopytu po vakcínach na domácom trhu. Viacero indických štátov hlási v poslednom čase nárast prípadov nákazy a indická vláda sa preto chce nateraz zamerať na očkovanie svojich občanov, páše Reuters.



Dodávky vakcín sú pozastavené od minulého štvrtka, vyplýva z údajov zverejnených na webstránke rezortu indickej diplomacie. Vývoz do zahraničia vláda údajne plánuje obnoviť až vtedy, keď sa situácia v Indii stabilizuje, uviedol pre Reuters jeden z nemenovaných zdrojov.



Indické ministerstvo zahraničných vecí a spoločnosť Serum Institute of India bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie od agentúry Reuters.



Spoločnosť SII doteraz pozastavila dodávku vakcín do Brazílie, Británie, Maroka a Saudskej Arábie. Dočasné zastavenie exportu vakcín zároveň postihne program COVAX, na ktorého pomoc sa spolieha 180 štátov.



Serum Institute of India dodala do zahraničia už 60,5 milióna dávok vakcíny vyvinutej britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, z toho 17,7 milióna poskytla programu program COVAX.



Vakcinačná kampaň bola v Indii spustená v polovici januára. Odvtedy tam podali viac ako 51 miliónov dávok očkovacích látok, z toho v 47 miliónoch prípadov šlo o vakcínu Covishield.



Od začiatku pandémie zaznamenala India zhruba 11,7 milióna prípadov nákazy, píše Reuters. V počte infikovaných sú pred ňou len Brazília a Spojené štáty.