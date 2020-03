India pre koronavírus zakázala vstup výletných lodí do prístavov

Naí Dillí 9. marca (TASR) - India v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu zakázala vstup do svojich prístavov všetkým zahraničným výletným lodiam, pričom jedno európske plavidlo tamojšie úrady počas uplynulého víkendu nevpustili do prístavu Mangalúr. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Výletné lode sú všeobecne považované za úrodnú pôdu pre tento smrteľný vírus; vo februári sa na zámorskej lodi Diamond Princess nakazilo viac než 700 osôb, z ktorých šesť ochoreniu COVID-19 neskôr podľahlo. Sesterská loď Grand Princess s 21 potvrdenými infikovanými pasažiermi na palube má v pondelok zakotviť v Kalifornii.



Zatiaľ nie je jasné, či sa nakazené osoby nachádzajú aj na palube výletnej lode MSC Lirica, ktorú India v sobotu odmietla vpustiť do Mangalúru. Plavidlo má kapacitu približne 2000 pasažierov, o ktorých sa stará 700-členný personál.



"V súvislosti s hrozbou koronavírusu sa ústredná vláda rozhodla, že s okamžitou platnosťou majú zákaz vstupu do indických prístavov všetky zahraničné výletné lode. Opatrenie potrvá do 31. marca 2020," uviedol vo vyhlásení mangalúrsky prístav.



Majiteľom odvráteného plavidla je spoločnosť MSC Cruises s ústredím vo Švajčiarsku, ktorá globálne zamestnáva vyše 30.000 ľudí a dovolenky na výletných lodiach predáva v 69 krajinách.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 3500 mŕtvych a vo viac než 100 krajinách sa infikovalo približne 110.000 osôb. Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajška v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan.



India, po Číne druhá najľudnatejšia krajina sveta, potvrdila dosiaľ 40 prípadov nákazy, čo tamojšiu vládu primälo vydať zdravotnícke varovania. India zrušila mnohé konferencie a niekoľko slávnostných podujatí súvisiacich s utorkovým hinduistickým sviatkom jari Holí, na ktorých sa schádza vysoký počet ľudí.