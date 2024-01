India pre pokus o únos lode nasadila do mora torpédoborec aj lietadlo

Naí Dillí 5. januára (TARR) — Indické námorníctvo vyslalo v piatok do Arabského mora torpédoborec a hliadkovacie lietadlo. Reagovalo tak na pokus o únos nákladnej lode plaviacej sa pod vlajkou Libérie, na ktorého palube sa podľa médií nachádzalo 15 indických členov posádky, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Námorníctvo vo vyhlásení uviedlo, že plavidlo vyslalo signál, ktorý naznačoval, že na jeho palubu sa vo štvrtok večer nalodilo päť až šesť neznámych ozbrojených osôb.



Nie je známe, či únoscovia prevzali kontrolu nad riadením lode. V piatok skoro ráno preletelo ponad plavidlom hliadkovacie lietadlo, ktoré sa spojilo s posádkou a uistilo sa, že je v bezpečí.



Indické námorníctvo uviedlo, že lietadlo bude pokračovať v monitorovaní situácie a dodalo, že do oblasti, v ktorej sa loď nachádza, sa blíži aj torpédoborec, aby mu prípadne poskytol pomoc.



India ešte v decembri nasadila do Arabského mora niekoľko vojnových lodí so zámerom udržať si "odstrašujúcu" prítomnosť v regióne. Išlo o reakciu na sériu nedávnych útokov na dopravné lode vrátane útoku dronom neďaleko indického pobrežia, ktorý Spojené štáty pripisovali Iránu. Teherán tieto obvinenia vzápätí poprel.



Množstvo dopravných spoločností tiež odklonilo svoje plavidlá z Červeného mora, kde Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia podnikli viacero dronových a raketových útokov, ktorými chceli vyjadriť solidaritu Palestínčanom v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.