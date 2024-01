India pred návštevou Macrona pohrozila novinárke vyhostením

Naí Dillí 23. januára (TASR) - Francúzska novinárka Vanessa Dougnacová čelí vyhosteniu z Indie za reportáž, ktorú úrady nazvali "zlomyseľnou a kritickou". Novinárka to uviedla v utorok, niekoľko dní pred štátnou návštevou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dougnacová spolupracuje s niekoľkých periodikami vo francúzštine vrátane týždenníka Le Point. V Indii pôsobí už 22 rokov a istý čas strávila v indickej džungli s maoistickými partizánmi. Minulý týždeň jej indické ministerstvo vnútra poslalo upozornenie, že jej práca je "v rozpore" s národnými záujmami. "Jej novinárske činnosti sú svojím spôsobom zlomyseľné a kritické... a sú zaujaté voči Indii," píše sa v oznámení.



Dougnacová môže napadnúť rozhodnutie ministerstva o zrušení trvalého pobytu do 2. februára. Vtedy by bola nútená opustiť krajinu. Jej manžel je indický občan.



Reportérka poprela "všetky obvinenia a výčitky" ministerstva. "India je môj domov, krajina, ktorú hlboko milujem a rešpektujem, a nikdy som sa nezapojila do nijakého konania, ktoré by akýmkoľvek spôsobom poškodzovalo indické záujmy," uviedla.



Oznámenie jej doručili týždeň pred Macronovým príchodom do Indie. V piatok bude francúzsky prezident čestným hosťom na každoročnej vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa republiky.



Aktivisti a politická opozícia tvrdia, že sloboda tlače sa v Indii prudko zhoršila od nástupu premiéra Naréndu Módího v roku 2014. Na novinárov, ktorí píšu o citlivých témach, vláda často vo svojich vyjadreniach útočí.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) varuje, že "sloboda tlače v Indii je v kríze". Od roku 2014 sa v rebríčku slobody médií RSF prepadla zo 140 na 161 miesto.