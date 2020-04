India predĺžila obmedzenie pohybu osôb do 3. mája

Naí Dillí 14. apríla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v utorok oznámil predĺženie celoštátneho obmedzenia pohybu osôb do 3. mája. Informovala o tom agentúra AFP.



Obmedzenie vychádzania, ktoré platilo od 25. marca, sa malo skončiť o polnoci z pondelka na utorok. Obyvatelia tak budú mať aj naďalej dovolené opustiť svoje domovy iba za účelom nákupu potravín a liekov. "Z ekonomického hľadiska nás doterajšie opatrenia vyšli už draho, životy ľudí v Indii sú však oveľa cennejšie, "povedal Módí.



"India nečakala, až problém eskaluje... Neviem si predstaviť, aká by bola situácia, keby sa takéto rýchle rozhodnutia neprijali," uviedol Módí.



Zároveň sa poďakoval občanom za dodržiavanie obmedzení a povedal, že chápe ťažkosti, ktoré to spôsobuje.



Módí podľa šéfa dillíjskej samosprávy Arvinda Kedžrivala avizoval predĺženie obmedzenia už cez víkend počas videokonferencie s niekoľkými vedúcimi indických samospráv.



Od minulej stredy (8.4.) si stámilióny ľudí v Indii musia na verejných priestranstvách povinne zakrývať nos a ústa. Miestne orgány vydali toto nariadenie v najväčších mestách (Naí Dillí a Bombaj), ako aj v najľudnatejšom štáte Uttarpradéš, kde žije asi 200 miliónov obyvateľov. Práve v štáte Uttarpradéš a hlavnom meste Naí Dillí vo štvrtok indické úrady uzatvorili desiatky ohnísk nákazy, zahŕňajúcich aj obytné štvrte, kde sa bude sledovať stúpajúca krivka nových prípadov infekcie.



Stratégiou Indie je identifikovať a uzavrieť rizikové zóny, kde sa budú snahy úradov zameriavať na zastavenie šírenia koronavírusu, a to "v hraniciach presne určenej geografickej oblasti".



Podľa oficiálnych vládnych údajov v Indii evidujú 8988 prípadov nákazy novým koronavírusom a 339 úmrtí. Z choroby sa vyliečilo 1035 pacientov.