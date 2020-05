India predĺžila prísne obmedzenia pohybu do konca mája

Naí Dillí 17. mája (TASR) - India v nedeľu predĺžila až do konca mája prísne obmedzenia pohybu osôb, ktoré v krajine platia už skoro dva mesiace. Stalo sa tak po tom, ako indické úrady zaznamenali doposiaľ najvyšší denný prírastok počtu nových prípadov nákazy, informovala agentúra AP.



V Indii za posledných 24 hodín pribudlo takmer 5000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím ich celkový počet vzrástol na skoro 91.000.



Ide o najvyšší počet potvrdených prípadov infekcie spomedzi všetkých ázijských krajín. India už v sobotu v počte prípadov nákazy predstihla Čínu, v ktorej koronavírus koncom vlaňajšieho decembra zaznamenali vôbec prvýkrát, pričom následne sa odtiaľ rozšíril do celého sveta.



Indické úrady potvrdili už 2872 úmrtí na ochorenie COVID-19, vyvolávané novým koronavírusom.



Nákazu sa stále nedarí dostať pod kontrolu v indickej metropole Naí Dillí a vo veľkomestách Bombaj a Čennaí, kde budú naďalej platiť prísne obmedzenia pohybu a karanténne reštrikcie.



Opatrenia však budú čiastočne zmiernené v oblastiach krajiny s nižším rizikom infekcie, aby sa podporilo oživenie ekonomiky.



V rámci predĺžených mimoriadnych opatrení, tzv. lockdownu, budú až do konca mája naďalej pozastavené vnútroštátne a medzinárodné lety, v mestách nebude premávať metro a v celej krajine zostanú zatvorené školy, hotely, chrámy, nákupné centrá, kiná, fitnes centrá a reštaurácie. Naďalej bude platiť zákaz zhromažďovania väčšieho počtu ľudí.



Od 4. mája došlo v Indii k zmierneniu niektorých reštrikcií: otvorili sa obchody a obnovili sa výrobné a poľnohospodárske aktivity vo vidieckych oblastiach. Čiastočne sa tiež obnovila železničná doprava.



V Indii zavedené obmedzenia postihli zhruba 1,3 miliardy ľudí, čo je najviac na svete. To má ničivý vplyv na indickú ekonomiku, keďže o prácu prišli milióny tamojších migrujúcich pracovníkov.