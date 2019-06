India predstavila kozmickú loď Čandraján-2, v júli poletí na Mesiac

Kozmická loď pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a roveru, pričom všetky súčasti boli vyvinuté v Indii.

Naí Dillí 12. júna (TASR) - Indická vesmírna agentúra ISRO predstavila v stredu svoju vesmírnu loď Čandraján-2, ktorú v júli plánuje vyslať na Mesiac. Na jeho povrchu má zariadenie pristáť začiatkom septembra.



Kozmická loď pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a roveru, pričom všetky súčasti boli vyvinuté v Indii. Ak by sa misia skončila úspešne, India by sa stala v poradí iba štvrtou krajinou sveta, ktorá by uskutočnila mäkké pristátie na povrchu Mesiaca - po USA, bývalom ZSSR a Číne.



Čandraján-2 bude druhou indickou lunárnou misiou. Prvú misiu Čandraján-1 v roku 2008 predstavoval len mesačný orbiter. Druhá misia sa zameria na mesačný povrch a bude zhromažďovať údaje o vode, mineráloch a skalných útvaroch.



Podľa plánov ISRO by mali mesačný orbiter a rover dosadnúť na južný pól Mesiaca, pričom by išlo o vôbec prvé pristátie vesmírneho zariadenia v tejto oblasti, informuje stanica BBC.



Vedci predpokladajú, že rover bude na Mesiaci operovať 14 dní, uviedol pre denník The Times of India riaditeľ ISRO Kailasavadivoo Sivan. "Rover bude analyzovať obsah lunárneho povrchu a posielať dáta a fotografie späť na Zem," povedal.



Misia Čandraján-2 bola pôvodne plánovaná na začiatok roku 2018, neskôr ju preložili na začiatok tohto roku a následne na 14. júla o 23:21 h SELČ.