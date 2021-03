Indický premiér sa dal zaočkovať proti koronavírusu

Naí Dillí 1. marca (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí dostal v pondelok prvú dávku vakcíny proti koronavírusu, ktorá bola vyrobená v Indii. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sedemdesiatročného Módího zaočkovali v štátnej nemocnici v metropole Naí Dillí. Premiér neskôr na Twitteri zverejnil z očkovania svoju fotografiu, vyzývajúc všetkých občanov, ktorí sú v súčasnosti oprávnení dať sa zaočkovať, aby tak urobili.



V Indii sa momentálne môžu dať zaočkovať všetci obyvatelia nad 60 rokov a ľudia nad 45 rokov, ktorí trpia určitými zdravotnými ochoreniami, priblížil Reuters.



India, ktorá eviduje po USA druhý najvyšší počet prípad koronavírusovej nákazy, spustila vakcinačnú kampaň v polovici januára. Prioritne zaočkovaní tam boli zdravotníci a pracovníci tzv. prvej línie.



Vláda Indie má ambíciu do augusta zaočkovať 300 miliónov ľudí z celkového počtu 1,35 miliardy obyvateľov krajiny.



Minulý týždeň sa vláda vyjadrila, že obyvatelia si budú môcť sami vybrať, ktorou vakcínou sa budú chcieť dať zaočkovať. Dala im tak na výber medzi vakcínou Covaxin vyrobenou v Indii, alebo očkovacou látkou od firmy AstraZeneca.



Očkovacia kampaň v Indii napreduje pomalšie, než sa očakávalo, a to aj z dôvodu nedôvery obyvateľov ku indickej vakcíne. Covaxinom, ktorý bol schválený ešte pred zverejnením dát z posledných fáz klinických testov, sa dalo zaočkovať len 11 percent ľudí, približuje Reuters.



Výrobca indickej vakcíny Bharat Biotech oznámil, že dáta o účinnosti vakcíny z poslednej fázy klinických testov, do ktorej sa zapojilo takmer 26.000 dobrovoľníkov, zverejní čoskoro.