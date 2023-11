V Kašmíre autobus padal po svahu asi 200 metrov, zahynulo 30 ľudí

Naí Dillí 15. novembra (TASR) - Najmenej 30 ľudí zahynulo v stredu v indickej časti Kašmíru pri nehode autobusu. Uviedli to miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Autobus mieril z mesta Kištwar do Džammú, keď v horskej oblasti zišiel z cesty a padal po svahu asi 200 metrov, povedal miestny predstaviteľ. Na mieste pomáhali záchranárom aj tamojší obyvatelia. Najmenej desať ľudí utrpelo vážne zranenia a boli prevezené do nemocnice v Džammú, dodal.



Presná príčina nehody bezprostredne nebola známa.



India patrí medzi krajiny s najvyššou mierou úmrtnosti pri dopravných nehodách. Väčšina je spôsobená bezohľadnou jazdou, zle udržiavanými cestami a starnúcimi vozidlami.