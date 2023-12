Pri výbuchu v indickej továrni na výbušniny zahynulo najmenej 9 ľudí

Bombaj 17. decembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo a niekoľko ďaľších sa zranilo pri explózii v továrni na výrobu výbušnín v indickom zväzovom štáte Maháraštra. Pre agentúru Reuters to povedal miestny policajt, informuje TASR.



K výbuchu došlo v nedeľu ráno v meste Nágpur v továrni spoločnosti Solar Industries India, ktorá podľa Reuters vyrába výbušniny na priemyselné a vojenské účely, ako aj pohonné látky a bojové hlavice pre indický obranný sektor. Spoločnosť vo vyhlásení potvrdila, že výbuch si vyžiadal deväť obetí na životoch.



Miestny policajt, ktorý bol členom tímu vyslaného na miesto incidentu, uviedol, že zranených pracovníkov továrne previezli do okolitých nemocníc. Podľa neho by sa počet obetí explózie ešte mohol zvýšiť. Polícia stále vyšetruje príčinu výbuchu, ku ktorému došlo v baliacej časti továrne.