Pri zosuvoch pôdy v Indii zahynulo najmenej 36 ľudí

Bombaj 23. júla (TASR) - Najmenej 36 ľudí zahynulo pri zosuvoch pôdy v dôsledku silných monzúnových dažďov v západoindickom zväzovom štáte Maháraštra. S odvolaním sa na indické úrady o tom informovala v piatok agentúra AFP.



Po troch štvrtkových zosuvoch pôdy na rôznych miestach v okrese Raigad je nezvestných zhruba 40 ďalších ľudí. Po postihnutej oblasti boli vyslaní aj príslušníci indického námorníctva a letectva, ktorí sa zapojili do záchranných a pátracích prác.



Prácu záchranárom komplikujú nánosy zeminy, ktoré zablokovali cesty vrátane dôležitej diaľnice medzi mestami Bombaj a Goa.



Na západnom pobreží štátu Maháraštra sa v dôsledku nepretržitých zrážok vyliala z koryta jedna z tamojších riek. Ľudí uviaznutých na strechách budov pomáhali evakuovať do bezpečia aj vrtuľníky.



Indický meteorologický úrad vydal červenú výstrahu pre niekoľko regiónov v štáte Maháraštra, čo naznačuje, že silné dažde budú pretrvávať aj počas nasledujúcich dní, píše AFP.



Monzúnové obdobie trvá v južnej Ázii obvykle od júna do septembra. Tieto dažde sú síce dôležité pre miestne poľnohospodárstvo, opakovane však napáchajú aj veľké škody.



Pri zrútení viacerých domov počas silných monzúnových dažďov a zosuvov pôdy zahynulo minulý týždeň v Bombaji najmenej 34 ľudí. Podľa úradov tam dažďová voda zaplavila aj čističku odpadových vôd v dôsledku čoho boli prerušené dodávky vody vo väčšine štvrtí 20-miliónového Bombaja.