Zrážku dvoch kamiónov v Indii neprežilo najmenej 25 ľudí

Naí Dillí 16. mája (TASR) - Prinajmenšom 25 ľudí prišlo v sobotu o život pri dopravnej nehode na severe Indie. Kamión, v ktorom sa viezli migrujúci pracovníci spolu so svojimi rodinami, narazil do iného vozidla. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra AFP.



K nehode došlo ešte pred svitaním v indickom štáte Uttarpradéš. Kamión, v ktorom cestovalo približne 40 mužov, žien a detí, narazil do iného kamióna - taktiež plného migrujúcich pracovníkov s rodinami, zaparkovaného neďaleko kaviarne pri ceste. Vodič kamiónu, ktorý nehodu spôsobil, podľa miestnych úradov zrejme za volantom zaspal.



Nehoda si okrem 25 mŕtvych, výlučne mužov, vyžiadala aj približne 30 zranených. Medzi tými boli aj ženy a deti.



Indický premiér Naréndra Módí nehodu v príspevku na Twitteri označil za "mimoriadne tragickú".



V Indii platia pre pandémiu koronavírusu už zhruba sedem týždňov obmedzenia, v dôsledku ktorých sa mnoho podnikov zatvorilo zo dňa na deň a veľa ľudí sa tak ocitlo bez práce.



Obdobné nehody ľudí, ktorí prišli o prácu a teraz sa vracajú sa do svojich domovov v iných indických štátov, sú tam v ostatnom čase pomerne časté. Viac než desiatka takýchto pracovníkov napríklad zaspala začiatkom mája na železničnej trati a usmrtil ju prichádzajúci vlak. Mnoho ďalších ľudí prišlo o život pri podobných incidentoch.