Mučenie otca a syna policajtmi v Indii pripomenul zabitie G. Floyda

Naí Dillí 28. júna (TASR) - Niekoľko týždňov po zabití Afroameričana Georgea Floyda belošským policajtom v americkom meste Minneapolis vyvolal paralely s týmto prípadom policajnej brutality incident v Indii, keď v dôsledku údajného policajného mučenia prišli o život otec so synom. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Otca so synom vo veku 58 a 31 rokov zadržala polícia v juhoindickom štáte Tamilnádu 19. júna a obvinila ich z toho, že svoj obchod nechali otvorený pre zákazníkov aj po povolených otváracích hodinách. Tie boli skrátené z dôvodu obmedzení súvisiacich s bojom proti pandémii nového koronavírusu.



Dvojica mužov zomrela v nemocnici o niekoľko dní neskôr. Ich rodinní príslušníci v písomných sťažnostiach uviedli, že policajti im spôsobili vážne zranenia vrátane rektálneho krvácania.



Dvaja policajti, ktorí sa podieľali na údajnom mučení týchto osôb, boli vylúčení zo služby, povedal premiér Tamilnádu.



Na protest proti policajnej brutalite a zabitiu otca so synom usporiadali obchodníci v Tamilnáde v stredu štrajk.



Indický politik, aktivista a právnik Džigneš Mevani na Twitteri napísal, že "India má veľmi veľa svojich Georgeov Floydov". "Budú ulicami pochodovať aj tisíce Indov ako v Amerike?" dodal.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.



Správy ľudskoprávnych organizácií detailne popisujú prípady údajného mučenia podozrivých v indických väzniciach, pričom sú ako príčina úmrtia často uvádzané samovražda alebo prirodzená smrť.



V rokoch 2017-18 zomrelo podľa indickej Národnej komisie pre ľudské práva (NHRC) v policajnej a súdnej väzbe 3146 ľudí. "Násilie a mučenie vo väzbe je v Indii tak rozšírené, že sa stalo takmer rutinou," uvádza sa v správe NHRC. Ide podľa nej o najhoršiu formu správania sa štátnych zamestnancov poverených dohliadaním na dodržiavanie práva. Podľa aktivistov v týchto prípadoch dochádza k odsúdeniu páchateľov len mimoriadne zriedka.