Ráhul Gándhí bol v Indii nominovaný na lídra parlamentnej opozície

Naí Dillí 8. júna (TASR) - Indický politik Ráhul Gándhí bol v sobotu nominovaný na post lídra opozície v Snemovni ľudu (Lók sabha) - dolnej snemovni indického parlamentu. O nominácií budú následne rozhodovať poslanci koaličnej aliancie INDIA. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Vedenie Gándhího strany Indický národný kongres (INC) v sobotu tohto politika v hlasovaní jednoznačne navrhlo na post lídra opozície. Ten je v indickom parlamente neobsadený od roku 2014, píše AFP. Nominácia bude neskôr v sobotu predložená 232 poslancom opozičnej aliancie INDIA.



Strana INC dosiahla v nedávnych parlamentných voľbách lepší výsledok, než jej predpovedali predvolebné prieskumy a v Snemovni ľudu obsadí 99 kresiel. Je to jej najlepší výsledok od roku 2014, keď sa k moci dostal indický premiér Naréndra Módí, pripomína AFP. Ten počas tohto víkendu zloží sľub na svoje tretie obdobie vo funkcii premiéra.



Rahúl Gándhí je pravnukom Džaváharlála Néhrúa, prvého premiéra Indie (1947 - 1964). V tejto funkcii pôsobili aj Rahúlova stará matka Indíra Gándhíová (1980 - 1984) a otec Rádžív Gándhí (1984 - 1989). Obaja boli zavraždení atentátnikmi.



Módího nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) v parlamentných voľbách získala len 240 mandátov v 543-člennej dolnej komore parlamentu a bude sa musieť spoliehať na svojich spojencov. Módí preto počas uplynulého týždňa zvolal rokovanie so zástupcami Národnej demokratickej aliancie (NDA) - združenia 15 pravicových politických strán. Tí ho potvrdili vo funkcii premiéra.