Robotníci uväznení v rozostavanom tuneli v Indii sú v poriadku

Naí Díllí 13. novembra (TASR) - Indickým záchranárom sa podarilo nadviazať kontakt s robotníkmi, ktorí v nedeľu uviazli po zrútení rozostavaného cestného tunela na severe Indie. V utorok to oznámili miestne úrady, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



"Všetci 40 robotníci uväznení v tuneli sú mimo rizika... Poslali sme im vodu a potraviny," uviedlo indické Národné centrum pre zvládanie katastrof (NDRF).



Tunel sa zrútil v indickom štáte Uttaránčal pri striedaní dvoch služieb robotníkov. Záchranná operácia odštartovala v nedeľu a záchranári pumpovali kyslík cez potrubie do zrútenej časti tunela.



Počiatočný kontakt nadviazali robotníci so záchranármi prostredníctvom odkazu na kúsku papiera, neskôr sa podarilo nadviazať aj zvukové spojenie.



Bagre odstránili už asi 20 metrov sutín, no robotníci sa nachádzajú asi o ďalších 40 metrov ďalej, povedal jeden zo záchranárov. V časti tunela, kde robotníci uviazli, je podľa miestnych úradov dosť miesta na pohyb a dýchanie.