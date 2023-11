Robotníci uväznení v tuneli v Indii prvýkrát komunikovali cez kameru

Naí Dillí 21. novembra (TASR) - Záchranári v utorok po prvýkrát komunikovali cez kameru so 41 robotníkmi, ktorí sú už desať dní uväznení v zrútenom cestnom tuneli v štáte Uttarákhand v Indii. Muži vyzerali vyčerpane, vzduch a potraviny dostávajú iba cez tenké potrubie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Bezpečne vás vyvedieme von, nebojte sa," hovoria záchranári mužom na videu, ktoré zverejnili štátne orgány. Endoskopickú kameru k nim vyslali cez potrubie s priemerom 15 centimetrov, cez ktoré im tiež posielajú jedlo, potraviny, lieky a čerstvý vzduch. Záchranári dúfajú, že cez toto potrubie sa im podarí dostať k mužom aj dron, ktorý by posúdil stabilitu miesta, kde sa nachádzajú.



V súčasnosti prichádzajú do úvahy dve možnosti, ako mužov z tunela vyslobodiť. Jednou je vykopanie približne 89-metrovej šachty zhora, čo si vyžaduje vybudovanie 1200 metrov dlhej prístupovej cesty pre ťažkú vrtnú techniku. Druhou možnosťou je dostať sa k nim z opačnej strany tunela, čo však predstavuje takmer pol kilometra dlhú cestu.



Záchranné práce prebiehajú už od 12. novembra. Záchranári sa najprv pokúšali preraziť zával potrubím s priemerom 90 centimetrov. Práce museli prerušiť v piatok, pretože sa z miesta ozvalo pukanie, ktoré vyvolalo obavy z ďalšieho závalu.



Tunel, v ktorom robotníci pracovali, má po dostavaní prepojiť pútnické hinduistické mestá Uttarkaši a Jamunotri. Ide o súčasť projektu indickej vlády na zlepšenie dopravného spojenia v oblasti pri hraniciach s Čínou. Odborníci vopred varovali pred možným zosuvom pôdy v dôsledku rozsiahlej výstavby v tejto oblasti.