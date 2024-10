India rokovala s Čínou o spoločnej hranici

Naí Dillí 1. októbra (TASR) - Rokovania medzi indickými a čínskymi diplomatmi priniesli možnosti riešenia vzájomného konfliktu na spoločnej himalájskej hranici, informoval šéf indickej armády v utorok, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Vzťahy jadrových veľmocí boli napäté od vojenských zrážok v roku 2020 v pohraničnej oblasti, kde z väčšej časti chýba presne určená vzájomná hranica. Počas bojov prišlo o život 20 indických a štyria čínski vojaci. Diplomatické a vojenské rokovania s cieľom ukončiť patovú situáciu napredovali iba pomaly a poškodzovali obchodné vzťahy medzi dvoma najľudnatejšími krajinami.



"Z diplomatickej strany prichádzajú pozitívne signály," povedal generál Upendra Dwivédí na podujatí mimovládnej organizácie pre obranné záležitosti. "Pokiaľ však ide o realizáciu v teréne... je to na vojenských veliteľoch na oboch stranách, aby uskutočnili tieto rozhodnutia," dodal.



Naí Dillí chce, aby sa hranica v západných Himalájach vrátila do stavu pred aprílom 2020. Obe armády sa odvtedy stiahli zo štyroch až šiestich konfrontačných pozícii, k zásadnému obratu však zatiaľ nedošlo. Jednoduchšie situácie sa podarilo vyriešiť, teraz sa musia obe strany zaoberať náročnými situáciami, dodal generál.



Vyjadrenia šéfa indickej armády nasledovali po nedávnych stretnutiach indického poradcu pre národnú bezpečnosť Adžíta Dovala a ministra zahraničných vecí Subrahmanjama Džajšankara so šéfom čínskej diplomacie Wangom I.