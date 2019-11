Bangkok 4. novembra (TASR) - India sa nepripojí k panázijskej obchodnej dohode RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Obáva sa totiž, že by to otvorilo jej domáci trh pre čínske výrobky.



India v pondelok oznámila, že je nespokojná s tým, ako ostatné krajiny rokujúce o dohode RCEP reagovali na jej výhrady, preto sa k nej nepripojí. Premiér Nárendra Módí povedal na samite lídrov krajín rokujúcich o RCEP v Bangkoku, že India dohodu nepodpíše, uviedlo indické ministerstvo zahraničných vecí.



V Indii, ktorá sa vyrovnáva s prudkým spomalením ekonomiky, je veľký odpor proti dohode. Dôvodom sú obavy, že spôsobí otvorenie domácich trhov pre čínske tovary.



Zvyšných 15 krajín sa údajne dohodlo na tom, že dohodu o voľnom obchode RCEP podpíšu na budúci rok. Rokovania o RCEP medzi desiatimi krajinami skupiny ASEAN a ďalšími šiestimi partnermi (Čína, Japonsko, India, Južná Kórea, Austrália a Nový Zéland) sa oficiálne začali v novembri 2012 na samite ASEAN v Kambodži. Jej prípadné uzavretie by vytvorilo najväčší obchodný blok na svete, na ktorý by pripadalo okolo 40 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP). Členmi združenia ASEAN sú Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur, Thajsko, Brunej, Mjanmarsko, Kambodža, Laos a Vietnam.



Obchodná vojna medzi USA a Čínou dala rokovaniam o dohode RCEP nový impulz rovnako ako rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tesne po nástupe do funkcie ohlásil, že USA odstupujú od už vyrokovanej dohody TPP (Trans-Pacific Partnership). Krajiny, ktoré sú súčasťou RCEP, chcú využiť šancu a zaplniť túto dieru. Predovšetkým pre Čínu, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou na svete, by bola táto dohoda o voľnom obchode veľkým úspechom.



"India na samite vyjadrila svoje rozhodnutie nepripojiť sa k dohode RCEP," uviedla tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Vijay Thakur Singh. Dodala, že toto rozhodnutie reflektuje názor Indie na aktuálnu globálnu situáciu aj na "férovosť a vyváženosť tejto dohody".