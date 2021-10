India sa po viac ako roku opäť otvára pre turistov

Naí Dillí 15. októbra (TASR) - India sa v piatok oficiálne opäť otvorila pre zahraničných cestovateľov. Stalo sa tak 19 mesiacov po tom, ako krajina po vypuknutí pandémie koronavírusu zatvorila svoje hranice pre turistov, pripomenula agentúra DPA.



Podľa indického ministerstva vnútra budú turistické víza najskôr udelené iba tým, ktorí cestujú do Indie charterovými letmi. Od 15. novembra by sa výnimka mala rozšíriť aj na pravidelné letecké spoje.



Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ všetky podrobnosti nezverejnilo, indické médiá však informovali o tom, že turisti musia byť pred vstupom do krajiny úplne zaočkovaní a musia mať negatívny test nie starší ako 72 hodín.



DPA pripomína, že India zaznamenáva vrchol turistickej sezóny tradične počas zimných mesiacov a zmiernenie obmedzení sa považuje za snahu posilniť sektor cestovného ruchu, ktorý pandémia ťažko zasiahla. V roku 2020 Indiu navštívili menej ako tri milióny zahraničných turistov, čo je pokles o 75 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



India je na druhom mieste za Spojenými štátmi, pokiaľ ide o celkový počet prípadov koronavírusu, s viac ako 34 miliónmi nakazených. V krajine od začiatku pandémie zaznamenali už vyše 450.000 úmrtí súvisiacich s covidom.