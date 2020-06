India sa pripravuje na príchod cyklónu, desiatky tisíc ľudí evakuovali

Naí Dillí 3. júna (TASR) - Indické úrady nariadili v stredu zatvorenie všetkých kancelárií a tovární v Bombaji. Tisíce ľudí evakuovali a zvyšku nariadili zostať doma. Finančná metropola Indie sa pripravuje na úder cyklónu Nisarga, ktorá by mal oblasť zasiahnuť v stredu poobede, píše agentúra AFP.Meteorológovia predpokladajú, že Nisarga udrie na pobrežné mesto Alibag, približne 100 kilometrov južne od Bombaja.Štát Maháráštra, ktorého hlavným mesto je Bombaj, a susedný štát Gudžarát už evakuovali najmenej 100.000 ľudí do bezpečnejších oblastí. Rybárom úrady nariadili, aby zostali doma, kým búrka nepominie.Medzi evakuovanými je aj okolo 150 pacientov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, z nedávno postavenej poľnej nemocnice.Okrem toho úrady opäť zaviedli niektoré obmedzenia, ktoré platili v dôsledku pandémie, ako napríklad zákaz zhromažďovania.uviedol v utorok večer predseda vlády Maháraštry Uddhav Thackeray.Thackeray občanov upozornil, aby nechodili von a za každú cenu sa vyhli návšteve pobrežia.upozornil.Agentúra AFP pripomenula, že Bombaj málokedy čelí náporu cyklónov - poslednú silnú búrku, ktorá zasiahla mesto, zaznamenali v roku 1948. O život prišlo vtedy 12 ľudí a zranených ich bolo viac ako 100.Indickí meteorológovia varovali, že cyklón Nisarga budú sprevádzať výdatné zrážky a vietor s rýchlosťou 100-110 km/h s nárazmi až do 120 km/h, takže zrejme spôsobí aj škody na domoch a infraštruktúre. Môžu sa objaviť výpadky elektriny.