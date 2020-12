India sa stala druhou krajinou, kde je viac ako 10 miliónov nakazených

Naí Dillí 19. decembra (TASR) - India sa stala po USA druhou krajinou na svete, v ktorej počet nakazených novým druhom koronavírusu presiahol desať miliónov. Vyplýva to z nových údajov, ktoré v sobotu zverejnilo ministerstvo zdravotníctva v Naí Dillí, informovala tlačová agentúra DPA.



Napriek prekonaniu tejto hranice sa počet infikovaných aj súvisiacich úmrtí v Indii v posledných týždňoch výrazne znižuje. Epidémia v druhej najľudnatejšej krajine sveta vrcholila v polovici septembra, keď za deň pribúdalo takmer 100.000 prípadov nákazy.



Od začiatku pandémie v Indii zaznamenali celkovo 10.004.893 prípadov nákazy a 144.789 úmrtí. Za posledných 24 hodín pribudlo vyše 27.000 nových infekcií a 338 obetí na životoch.



Indické úrady napriek súčasnému vývoju varujú, že situácia v krajine sa môže kedykoľvek rapídne zhoršiť, pričom poukazujú na súčasné opätovné šírenie koronavírusu v Európe. Vyzývajú preto obyvateľstvo, aby naďalej striktne dodržiavalo všetky platné opatrenia.



V Indii by sa mala v januári odštartovať rozsiahla očkovacia kampaň, v rámci ktorej by vakcínu proti koronavírusu malo dostať zhruba 300 miliónov ľudí.